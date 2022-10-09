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Yaşam

Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi

Diyarbakır'da vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında kente getirilen Kapadokya'nın simgesi balonlara binmenin keyfini yaşadı.

Bestami Bodruk, Aydın Arik   | 09.10.2022
Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve dün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ikinci gününde de balon turu ile başladı.

"Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'dan getirilen balonlara binmek için Diyarbakırlılar sabah erken saatte Dicle Vadisi'ne geldi.

Gruplar halinde binilen ve yaklaşık 10 dakika süren balon turunda vatandaşlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni, tarihi İçkale'yi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesini havadan görme imkanı buldu.

Dicle Vadisi'nden yükselen balonlar Diyarbakır'ın tarihi surlarıyla aynı karede görüntülendi.

"Balona binmeyi çok istiyordum"

Arkadaşlarıyla balona binen vatandaşlardan Yasemin Varol, AA muhabirine, daha önce balon turuna katılma imkanı olmadığını belirterek, "Kapadokya'ya hiç gitmedim. Balona binmeyi çok istiyordum. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde çıkıp, geldik. Çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki kızıyla balona binen Serdar Özmen de "Çok heyecanlıyız. Kızımla sabahın erken saatlerinde balon turu için geldik." dedi.

Balon turu keyfini yaşayan Nisa Tekin ise ilk defa balona bindiğini anlatarak, tarihi surları havadan görmenin güzel olduğunu ifade etti.

Balon turları, hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edecek.

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