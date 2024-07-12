Dolar
33.01
Euro
35.95
Altın
2,400.17
ETH/USDT
3,073.70
BTC/USDT
57,156.00
BIST 100
11,017.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Çaynice kentindeki Sinan Bey Camisi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Kaçkar'daki yaylanın kadınları yarım asırdır hayvancılık yapıyor

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki Elevit Yaylası'nda ilerleyen yaşlarına rağmen hayvancılıkla uğraşan kadınlar, tereyağından peynire, yumurtadan bala kadar ürettikleri ürünleri de satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Muhittin Sandıkçı  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Kaçkar'daki yaylanın kadınları yarım asırdır hayvancılık yapıyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte, iki derenin kesiştiği bölgede bulunan Elevit Yaylası, yeşil doğası, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Kaçkar Dağları'ndaki yaylada yaklaşık yarım asırdır hayvancılıkla uğraşan kadınlar ise hayvansal gıdanın yanı sıra el işlemesi çoraplar ve birçok organik ürünün satışını yapıyor.

64 yaşındaki Zeliha Şenlikoğlu, AA muhabirine, 8 yaşından beri yaylacılık yaptığını, 19 yaşında evlendikten sonra geleneklerini eşiyle sürdürdüklerini söyledi.

Yaylada günün büyük bölümünü hayvanlarıyla geçirdiğini anlatan Şenlikoğlu, ürettikleri yağ, peynir gibi ürünlerin ticaretini yaptığını belirtti. Şenlikoğlu, "Hayvancılık bu zamanda çok iyi. Ürün yetiştiremiyoruz, turistlere bile bazen kalmıyor. Çok isteyen var ama yetmiyor." dedi.

Kendisine ait 7 büyükbaş hayvan olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, "Şu anda yaylada kız kardeşim, komşum ve birkaç kişiyle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Başka yok. Önceden yayla inek doluydu. Şimdi yapan yok, bitti. Kızlarım da hayvanları çok sever ama yapamazlar." diye konuştu.

Yaylacılık yapan 84 yaşındaki Hanife Aydın da ilerleyen yaşına rağmen yayladaki mücadelesini sürdürdüğünü, hayvanlarını çok sevdiğini kaydetti.

"Elevit'e gelince sanki sıhhat buluyorum"

69 yaşındaki Fevziye Hemşen ise hayatının Elevit'te geçtiğini, yaylada evlendiğini, buranın taşını toprağını sevdiğini ve bildiğini dile getirdi.

Elevit'in kendisi için "yaşam merkezi" olduğunu belirten Hemşen, "Buraya gelince sanki sıhhat buluyorum. Ağrılarımı bile unutuyorum. Bostan yapıyorum, tavuklarım var, çorap örüyorum. Boş zamanlarda çorap örüp satıyorum. Tavuklarımın yumurtasını satıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Eskiden hayvancılık çok vardı, yaylacılık ederdim, 60-70 tane hayvanla yaylacılık yaptım." dedi.

Gençlerin yaylacılığa çok fazla önem vermediğini anlatan Hemşen, gençliğinde tükettiği doğal gıdalarla gücünü halen koruduğunu söyledi.

Elevit Muhtarı Naci Aydın, son yıllarda doğal yaşama dönüş yapmak isteyenlerin sayısının arttığına dikkati çekti.

Uzun yıllar kullanılmayan arazilerin bakımsız kaldığını belirten Aydın, "Şimdi çok kişi geri gelmek istiyor ama bostanı kayboldu, evinin çatısı yıkıldı. Araziler çok ortaklı oldu. Akraba arasında verasetler çok fazla. Kadastro geldikten sonra mahkemelerdeyiz. Bu nedenle yaylacılık bitti, çoğu kişi gitti ama artık ekmek burada, para da burada. Ayağına kadar geliyor. Çarşıya ürününü götürmene gerek yok. Yaylaya ayağına geliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Balıkesir ve Çanakkale'de incelemelerde bulundu
"Fransa Ulusal Günü" Ankara'da kutlandı
Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi
İzmir'de dolandırıcılık ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan banka şube müdürü adliyede
"Devre mülk" satışıyla binlerce kişiyi dolandırmışlar

Benzer haberler

Kaçkar'daki yaylanın kadınları yarım asırdır hayvancılık yapıyor

Kaçkar'daki yaylanın kadınları yarım asırdır hayvancılık yapıyor

ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şehir hastaneleri Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlık yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlık yaşam merkezlerini güçlendireceğiz
Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet