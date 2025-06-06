Kaçan kurbanlık boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
Rize ve Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Rize/Şanlıurfa
Rize'nin Derepazarı ilçesinde kaçan kurbanlık boğa yakalandı.
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İlçeye bağlı Kirazdağı köyünde kesim için ahırdan çıkarılan kurbanlık, sahiplerinin elinden kaçtı.
Çay yetiştirilen bahçeye giren boğayı yakalayamayan sahipleri, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Köye gelen ekip tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra kesime götürüldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.
Osman Gazi Mahallesi'nde bir boğa kesime götürüldüğü sırada ipini kopararak kaçtı.
Kurban sahipleri kendi imkanlarıyla boğayı yakalayamayınca Haliliye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Yakalama Timi ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, kaçan boğayı parkın içerisinde iğneyle uyuşturduktan sonra sahiplerine teslim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.