Dolar
32.19
Euro
35.01
Altın
2,343.62
ETH/USDT
3,878.90
BTC/USDT
68,200.00
BIST 100
10,637.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Jandarmanın bulduğu yavru tilki karnı doyurulup bulunduğu bölgeye bırakıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yavru tilkinin bakımını yapıp karnını doyuran Doğa Koruma ekipleri, hayvanı tekrar bulunduğu bölgeye bıraktı.

Salih Baran  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Jandarmanın bulduğu yavru tilki karnı doyurulup bulunduğu bölgeye bırakıldı

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Keşan ilçesindeki Koru Dağları'nda devriye faaliyeti esnasında tek başına tilki yavrusu görüldü.

İlk kontrolleri yapılan tilki yavrusunun, bakımı ve beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakım, beslenme ve muayenesi tamamlanan tilki yavrusu, tekrar bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına salındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul ve Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Yargıtay "erkek ol, yürekli ol" sözlerini hakaret saymadı
Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
İklim değişikliğiyle birleşen El Nino deniz suyu sıcaklığında çarpan etkisi yaptı
Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Jandarmanın bulduğu yavru tilki karnı doyurulup bulunduğu bölgeye bırakıldı

Jandarmanın bulduğu yavru tilki karnı doyurulup bulunduğu bölgeye bırakıldı

Erzincan'da bir kadının bisküviyle beslediği kızıl tilkiyle sohbeti gülümsetti

Kars'ta davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu

Kahramanmaraş'taki denetimlerde artık cayrokopter de kullanılıyor

Kahramanmaraş'taki denetimlerde artık cayrokopter de kullanılıyor
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 924 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 924 kişi yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet