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Yaşam

Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor

Elazığ'da Jandarma Komutanlığı ekipleri çetin kış koşullarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

İsmail Şen, Aydın Arık   | 03.03.2022
Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor

Elazığ

Elazığ'da özellikle yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, zorlu iklim şartlarının yaşandığı kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken başta yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanları ve tavşanların
beslenebilmesi için kış ayı boyunca aralıksız besleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, doğal yaşamın korunması için yaban hayatını destekleme faaliyetini Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının geçiş güzergahını belirleyen ekipler, temin ettikleri kuru ot, saman, arpa, buğday ve yoncadan oluşan yemi ulaştırmak için kimi zaman karlı dağların zirvesine kadar uzanan zorlu yolculuğa çıkıyor.

Yaban hayvanlarını aç bırakmamak için özveriyle çalışan ekipler, kış ayları boyunca yüksek rakımlı kırsal ve dağlık bölgelere 10 ton civarında yem bıraktı.


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