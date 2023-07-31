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Yaşam

İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısının bu yıl 700'e ulaştığı tespit edildi.

Ali Rıza Akkır  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

Muğla

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan kumsalda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınıyor ve görevliler sahili gözetim altında tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, kaplumbağaların sahilde yuvalamaya devam ettiğini söyledi.

İztuzu'nda bereketli bir yuvalama sezonu geçtiğini belirten Kaska, "Ekiplerimiz tarafından 700. yuva tespit edildi. Sahilde geçmiş yıllarda tespit edilen en çok yuva sayısı 757 idi. Kaplumbağaların yuvalaması yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Sahilde rekor sayı olan 757’ye yaklaşacağımızı belki de geçeceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Kaska, koruma çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

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