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Yaşam

İznini tamamlayan gurbetçilerin 'hüzünlü dönüş yolculuğu' sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu sürüyor.

Cihan Demirci   | 16.08.2022
İznini tamamlayan gurbetçilerin 'hüzünlü dönüş yolculuğu' sürüyor

Edirne

Baba ocağından dönüş yolculuğune çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.

Belçika'ya giden Mehmet Solmaz, AA muhabirine, dönüş yolculuğunu "özlem ve hasret" yolu olarak tanımladığını söyledi.

Yakınlarını geride bırakmanın hüznünü yaşadığını belirten Solmaz, "Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz burada kalıyor. Nitekim gurbete gidiyoruz. Allah geride kalan herkesin yar ve yardımcısı olsun. Gönlümüz her zaman burayla. Söyleyecek çok şey bulamıyorum yaşadığımız hüzün ve keder anlatılamaz." diye konuştu.

"Üzüntülüyüz, inşallah seneye de geleceğiz"

Fransa'ya giden Mehmet Karadağ da güzel bir tatil geçirdiklerini ancak dönüş yolunun üzüntülü olduğunu ifade etti.

Gelecek seneyi şimdiden iple çektiklerini belirten Karadağ, "Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi gördük, şimdi de gidiyoruz. Üzüntülüyüz, inşallah seneye de geleceğiz." dedi.

Almanya'ya dönen Selçuk Pusrek, 3 hafta tatil yaptığını, memleketini ve yakınlarını ziyaret ettiğini anlattı.

Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini dile getiren Pusrek, "İnsan sevinerek geliyor bunca yolu, üzülerek geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

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