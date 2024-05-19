İzmirli müzisyen LED donanımlı davullarıyla ses ve ışık gösterisini birlikte sunuyor
İzmir'de müziğini ışık gösterisiyle sunmak isteyen perküsyon sanatçısı İsmet Çakmak, LED ampullerle tasarladığı davulları ve başlığıyla izleyenlere farklı bir konser deneyimi yaşatıyor.
İzmir
Bornova ilçesinde yaşayan ve 16 yaşından bu yana vurmalı çalgılarla müzik yapan 36 yaşındaki İsmet Çakmak, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarından mezun oldu.
Yıllar içinde müzik tarzını görsel unsurlarla zenginleştirmeye çalışan Çakmak, davul ritimlerini aynı zamanda bir ışık gösterisiyle nasıl sunabileceği üzerine çalışma yaptı.
Davul ve zillerden çıkan melodilerin ritmine uygun olarak yanıp sönen LED ampullerden oluşan bir donanım oluşturan Çakmak, bu sistemi çalıştırmak üzere özel bir yazılım hazırlattı.
Tasarımını, kafasına taktığı LED ampullerle bezeli küp şeklindeki başlıkla tamamlayan Çakmak'ın çaldığı müzikle eşgüdümlü çalışan ışıklı gösterisi beğeni gördü.
İsmet Çakmak, AA muhabirine, müzikte farklılık aradığını, insanların hem kulağına hem gözüne hitap etmek istediğini ifade etti.
Davul şov yapmak üzere bulduğu fikri hayata geçirmek için 3 yıl uğraş verdiğini belirten Çakmak, şöyle konuştu:
"Davulların içerisinde yazılımlı bir LED sistemi olsun istedik. Telefondan kontrol edebileceğimiz bir şey. Sonra bunu yaparken bir gizlilik yaratalım dedik. Bir kaskın üzerine LED ekran yaptırdık. O da telefondan yönetiliyor. Kafamda başlık olduğu için çalanın kim olduğu belli olmuyor. Adını da hayalet davulcu koydum. Görenler çok beğendi. Çünkü olan bir şey değil ve meşakkatli bir iş. Kurulumu, toplanması, taşınması var."
Bu sistemle bir konsere çıktığını, ilgi görmesi üzerine yeni teklifler aldığını anlatan Çakmak, stüdyoya dönüştürdüğü odasında ses ve ışık sistemini iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.