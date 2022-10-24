İzmir'in kırsal mahallesindeki okulda sıfır atık 'yaşam biçimi' oldu
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal bir mahallede bulunan ortaokulda öğretmen ve öğrencilerin başlattığı atıkları dönüştürme çalışması, kütüphaneden seraya, biyogazdan sabuna kadar hayatın her alanında kendisini gösterdi.
İzmir
Bergama Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nda 2017 yılında müdür olarak göreve başlayan Murat Mutlu, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla öğrencilere geri ve ileri dönüşüm ile sıfır atık temalı eğitimler vermeye başladı.
Dönüşüme kazandırılabilecek her atığı değerlendirmek için okula getiren öğrencilerin ilk projesi, lastik, teneke ve konserve kutusu atıklarından bir geri dönüşüm bahçesi yapmak oldu.
Geri dönüşüm heyecanına aileleri ve esnafı da dahil etmeyi başaran öğrenciler, iş yerlerinde toplanan atıkları da kabul etmeye başladı.
Esnafın da geri dönüştürülebilir atık getiren müşterilerine tatlı ikram ettiği mahalleden toplanan atıklar, okuldaki atölyeye ya da geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.
Çalışmalar sonucunda öğretmenler ve öğrenciler okulda, sebze meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun elde etti. Sabunlar, düzenlenen kermeste satılarak okul bütçesine gelir oldu.
Kütüphanenin olmadığı okulda öğrenci ve öğretmenler, toplanan palet, elektronik parçalar, su boruları, eski sıralar, eski televizyon ve meyve kasalarını bir araya getirerek kitaplık, masa ve oturma grupları yaptı.
İnşası da tamamlanan kütüphane, veli ve yardımseverlerin desteğiyle bini aşkın kitap toplanarak hizmete açıldı.
Son olarak "Geleceğe Sıfır Atık Bırak" isimli Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya, İtalya ve Litvanya'dan gelen öğrenciler okuldaki geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.
Öğrencilerle geri dönüşüm serası kuran öğretmenler, demirden inşa edilen seranın duvar kısmını atık pet şişelerle ördü.
Bu yıl ilk ürünlerin yetiştirilip hasadının yapılacağı sera ile birlikte geri dönüşüm çalışmalarına devam edecek olan öğretmenler, kırsal bir mahalle okulu olarak yaptıkları çalışmalarla örnek bir okul olmayı hedefliyor.
"Atık miktarında azalma oldu"
Okul müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm çalışmalarında okuldaki öğrencilerin tamamının aktif bir şekilde rol aldığını söyledi.
Yapılan projelerin öğrenciler için verimli geçtiğini aktaran Mutlu, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz evlerinden atık ürünleri getirdiler okuldaki geri dönüşüm kutularına attılar ama bunu bir yaşam felsefesi olarak kendilerine amaç edinmeye başladılar. Belirli bir süreden sonra artık okulumuzda ortaya çıkan atık miktarında bir azalma olduğunu, çevremizin daha temiz ve düzenli olduğunu, geri dönüşümün çok katmanlı olarak kullanıldığını fark ettik.
Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda aklımıza ne geldiyse okulumuzda, ilçemizde, ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirmeye çalıştık. Hem yerli hem de yabancı öğrencilerimizle birlikte geliştirmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de geliştirmeye, örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. Bu noktada kararlıyız."
"Dalga dalga yayılıyor"
Fen bilgisi öğretmeni Emel Sezer de öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki hassasiyetlerinden dolayı mutluluk duyduklarını, bu bilincin ailelere ve mahalleye yayılmasının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı. Sezer, şöyle konuştu:
"Bir suya taş atmak gibi küçük bir dalga ile başlayıp esnaf, veliler, uluslararası öğrenciler şeklinde giderek, dalga dalga büyüyor. Bu fikrin büyümeye devam edeceğine de inanıyorum."
Öğrencilerden Esma Komşu ise "Burada yaptığımız biyogaz, geri dönüşüm seramız ve kütüphanemiz bize büyük faydalar sağlıyor. Evden getirdiğimiz atıklar veya geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız birçok şey doğaya zarar vermeyip bizim de doğaya farklı açıdan bakmamızı sağlıyor" dedi.
Öğrencilerden Abdülkadir Geylani Razlık ise yaptıkları geri dönüşüm kütüphanesi ile istedikleri zaman kitaplara ulaşmaktan dolayı mutlu olduğunu, kütüphane sayesinde kitap okuma alışkanlığının arttığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.