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Yaşam

İzmir'deki yangınlardan etkilenen sokak hayvanları için sahiplendirme etkinliği düzenlendi

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen ve barınaklara nakledilen hayvanların sahiplendirilmesi için "Patili Perşembe" etkinliği yapıldı.

Gökhan Düzyol  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İzmir'deki yangınlardan etkilenen sokak hayvanları için sahiplendirme etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinde düzenlenen etkinliğe Yamanlar yangını sırasında bölgedeki barınaklardan taşınan ve ormandaki yaşam alanlarından kurtarılan bazı hayvanlar getirildi.

Hayvanseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte aşı ve bakımları tamamlanan kedi ve köpekler sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, AA muhabirine, Yamanlar'daki yangın sırasında AFAD'tan gelen ihbarlar doğrultusunda bölgeye gittiklerini, alevlerden kaçan yaklaşık 750 hayvanı güvenli alanlara taşıdıklarını söyledi.

Okçuoğlu, yangından kurtardıkları hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğünü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığını belirterek, kedi ve köpekleri ise sahiplendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan şarkıcı Seren Serengil de kör bir köpeği sahiplendiğini dile getirerek, İzmirlileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.

Kedi sahiplenen Ece Cangöze ise bir kedisinin olduğunu, Düğme ismini verdiği bu kedinin ona kardeş olacağını söyledi.

Gülşah Birman da hayvan bakımı için imkanlarının yeterli olmamasına rağmen sahipsiz hayvanlara duyarsız kalamadığını kaydetti.

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