İzmir'de yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında yunusların tekneye eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İzmir
Nemport Limanı önlerinde tekneyle denize açılan vatandaşlar, 3 yunusun kendilerini takip ettiğini fark etti.
Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, tekneye bir süre eşlik etti.
Yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.