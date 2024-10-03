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Yaşam

İzmir'de yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında yunusların tekneye eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gökhan Düzyol  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İzmir'de yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İzmir

Nemport Limanı önlerinde tekneyle denize açılan vatandaşlar, 3 yunusun kendilerini takip ettiğini fark etti.

Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, tekneye bir süre eşlik etti.

Yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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