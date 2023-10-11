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Yaşam

İzmir'de yeni doğum yapmış eşini yitiren baba, yaşadıklarını anlattı

Organları 6 hastaya nakledilen Özlem Serbes'in eşi Togay Serbes, "Eşim, beyin ameliyatına girmeden önce kuvözdeki bebeğimizi kucağına almak istedi ama enfeksiyon riski nedeniyle o mümkün olmadı. Parmağıyla bebeğimizin ellerine dokundu." dedi.

Tezcan Ekizler  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
İzmir'de yeni doğum yapmış eşini yitiren baba, yaşadıklarını anlattı

İzmir

İzmir'de sezaryenle doğum yaptıktan sonra geçirdiği beyin ameliyatının ardından yaşama döndürülemeyen eşinin organlarını bağışlayan Togay Serbes, yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Kemalpaşa ilçesinde bir seramik fabrikasında çalışan Togay Serbes, AA muhabirine, eşi Özlem Serbes'in 35 haftalık hamileyken işitme ve görme kaybı yaşaması nedeniyle 18 Eylül'de, Çiğli'deki özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti.

Yapılan tetkikler sonucu eşine "beyin tümörü" tanısı konulduğunu ve bebeğin aynı gün sezaryenle alınmasına karar verildiğini anlatan Serbes, doğumdan 1 gün sonra karısının ameliyata alındığını söyledi.

Eşinin beyninde tümör olduğunu hastanede öğrendiklerini anlatan Serbes, şöyle konuştu:

"Onun şokuyla eşim önce doğuma sonra ise beyin ameliyatına girdi. Beyin ameliyatına girmeden önce kuvözdeki bebeğimizi kucağına almak istedi ama enfeksiyon riski nedeniyle o mümkün olmadı. Parmağıyla bebeğimizin ellerine dokundu. Ameliyata girerken mutluydu, bize el salladı. Bir hafta uyanmasını bekledik."

Organlarını bağışlama kararını doktorlarla yaptıkları görüşmenin ardından aldıklarını belirten Serbes, "Eşim bundan sonra 6 kişinin vücudunda yaşayacak. Organlar öldükten sonra toprak oluyor. Farklı canlarda umut olmak güzel bir şey." dedi.

Eşinin emaneti bebeklerinin kuvözden çıktığını aktaran Serbes, "Sağlığı çok iyi. Ailemizin yanında." ifadelerini kullandı.

"Tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti"

Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı Opr. Dr. Muzaffer Keskiner ise hastalarının kendilerine başvurduğunda beyninde büyük bir tümör oluştuğunu sapladıklarını söyledi.

Ameliyatta tümörün alındığını belirten Keskiner, "Ameliyat başarılı geçti ama uzun süre tümör nedeniyle baskı yaşayan beyin dokusunu üzerindeki baskıyı ortadan kaldırsanız bile beyin fonksiyonları geriye dönmüyor. Tüm çabalara rağmen annenin beyin ölümü gerçekleşti." diye konuştu.

Keskiner, hastalarının eşi ve ailesinin organ bağışıyla önemli bir karara imza attıklarını, bu sayede birçok hastayı sağlığına kavuşmasını sağladıklarını da ifade etti.

İzmir'de bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getirmesinin ardından tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Özlem Serbes'ten alınan organlar, 6 hastaya nakledilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili 30 Eylül'de sosyal medya hesabından açıklama yapmış, aileye başsağlığı dilemişti.


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