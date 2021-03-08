Euro
9.20
Dolar
7.75
BIST 100
1,530.27
Altın
1,681.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Halil Fidan   | 08.03.2021
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Çeşme ilçesi açıklarında can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak
İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi
İngiltere'de '28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı' açıklandı

Benzer haberler

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

Somalili Muhammed, çatışmalardan kaçarak sığındığı Fransa’da sokağa terk edildi

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri İzmir'de depremzedelerle buluştu

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği 'maskesiz hayat'

Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği 'maskesiz hayat'
İzmir'deki depremin kahramanı AFAD ekipleri zorlu tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor

İzmir'deki depremin kahramanı AFAD ekipleri zorlu tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor