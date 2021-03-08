İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 12 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İzmir
Çeşme ilçesi açıklarında can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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