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Yaşam

İzmir'de öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi

İzmir'de öğretmenlerden oluşan koro, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsünü seslendirip klip çekti.

Halil Fidan   | 08.12.2020
İzmir'de öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi

İzmir

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda çok sayıda gönüllü öğretmen, depremzedeler için önemli çalışmalar yürüttü.

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu"nda yer alan öğretmenler Bahadır Koçbilek, Gülşen Yüksel, Emel Delen, Mehmet Babat, Zeliş Kurt ve Gülşah Sırımsı ise deprem anısına bir klip hazırladı.

Koro şefi Cafer Seçkin öncülüğünde stüdyoda kamera karşısına geçen öğretmenler, seslendirdikleri "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsünü depremzedelere armağan etti.

Sosyal medya platformlarından yayımlanan klip, ilgi gördü.

Koro şefi Cafer Seçkin, koro olarak İzmir depreminde hayatını, yakınlarını, evlerini kaybedenlere ithafen böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Duygularımızı dile getirmeye çalıştığımız bu eseri depremzede vatandaşlarımıza ve tüm halkımıza armağan ederiz. Bu acıların tekrar yaşanmaması temennimizle, güzel İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

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