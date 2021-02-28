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Yaşam

İzmir'de ekmeğini 30 yıldır kağıt satarak kazanan yaşlı kadın tek göz odasında umut ışığı arıyor

Günlük 30-40 liralık kağıt toplayan 65 yaşındaki Neslihan Erboğa, hayatının zorluklarla geçtiğini ancak sağlığının yerinde olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa Güngör   | 28.02.2021
İzmir'de ekmeğini 30 yıldır kağıt satarak kazanan yaşlı kadın tek göz odasında umut ışığı arıyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir'de, tek başına bir göz odada yaşayan, geçimini de 30 yıldır kağıt toplayarak sağlayan Neslihan Erboğa (65), zorluklara rağmen hayata sımsıkı sarılıyor.

Konak ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde ikamet eden Neslihan Erboğa, gençlik yıllarında yaşlı anne ve babasıyla ilgilendiği için evlenmedi.

Yaklaşık 30 yıl önce anne ve babası vefat edince tek başına kalan Neslihan Erboğa, geçinmek için kağıt toplama işine girdi. O tarihten beri bu işle hayatını idame ettiren Erboğa, kardeşlerinin kendisine verdiği 1 göz odada kalıyor.

Erboğa, günün erken saatlerinde el arabasıyla yollara düşerek topladığı kağıt ve hurdaları günlük ortalama 30-40 liraya satıyor.

Kazandığı parayla temel ihtiyaçlarını karşılayan Erboğa, zaman zaman da engelli olan yeğenine destek oluyor. Hayat mücadelesinden hiçbir zaman kopmayan, komşularının da desteğiyle yaşamını sürdüren 65 yaşındaki kadın, camı olmayan ve tavanı su alan tek göz odasının tadilat yapılmasını istiyor.

Erboğa, AA muhabirine, babasından kalan üç göz evin kardeşleri arasında paylaşıldığını, kendisine de bir oda verildiğini belirtti.

Evdeki elektriğin borç nedeniyle kesildiğini aktaran Erboğa, şöyle konuştu:

"Bir çekyatım var, onu da komşular verdi. Annem babam öldüğünden beri kağıt toplayarak geçimimi sağlıyorum. Bacaklarım kireçlenmeye başladı ama yine de kağıt toplamaya devam ediyorum. Kardeşlerim de kendilerini zor idare ediyor. Onlar da gariban. Mecbur burada kalıyorum. Yemeği bazen burada yapıyorum bazen komşularım getiriyor. Hayatım hep böyle zorlukla, mücadeleyle geçti ama yine de çok şükür sağlığım yerinde. Komşularım da yardımda bulunuyor. Kaldığım bu oda elden geçirilirse en azından biraz daha rahat ederim."

Erboğa, doktorların istirahat etmesi önerisinde bulunduğunu ancak mecburen çalıştığını sözlerine ekledi.

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