Yaşam

İzmir'de deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açtı.

Lokman İlhan  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
İzmir'de deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

Aliağa'ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme'de batan ve zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelen Monem gemisi, serbest ve tüplü dalış tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 5 kişilik dalış ekibi, Çeşme açıklarındaki batığa özel dalış yaptı.

Suyun altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıyan kurbağa adamların çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altından ve havadan görüntülendi.


