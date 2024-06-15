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Yaşam

İzmir Doğal Yaşam Parkının sakinlerine "yaz menüsü"

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, sıcak hava nedeniyle hayvanlar meyveli buz kalıplarıyla serinletiliyor.

Halil Fidan  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
İzmir Doğal Yaşam Parkının sakinlerine "yaz menüsü" Fotoğraf: Halil Fidan / AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 120 türün bulunduğu doğal yaşam parkında, kentte hava sıcaklıkların artmasıyla hayvanların beslenmesinde "yaz menüsü" uygulamasına geçildi.

Buz kalıplarında dondurulan meyveler, park sakinlerinin serinlemesi için alternatif olarak sunuluyor. Halka kuyruklu lemurlar için fındık, dut, kayısı ve badem gibi besinler buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek serinliyor.

Park sakinlerinden kimileri gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları ise havuzlarda serinliyor. Fil ailesi de sıcak havalarda havuzu tercih ediyor. Havuzdan hortumlarıyla aldıkları suyu vücutlarına serpen filler, böylece yüksek sıcaklıklardan kendilerini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, yaz aylarında insanlar kadar hayvanların da serinleme ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Barınaklardaki doğal gölgeliklerin arttırılarak havuzlarda suların sık sık değiştirildiğini aktaran Eğrilmez, "Burada mutfağımız var. Sabah mesaimiz başlar başlamaz arkadaşlarımız papağandan file kadar her birinin yiyeceğini ayrı ayrı ve özenle hazırlıyor. Yaz aylarında hem günlük gıda ihtiyaçlarını hem de serinleme ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir beslenme programı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olan parkın Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Haziran Pazartesi günü de ziyarete açık olacağı belirtildi.

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