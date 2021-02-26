İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'dan Göztepe'ye ziyaret
İmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin antrenmanını ziyaret etti.
İzmir
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, ağabeyi Atakan ve babası Uğur Gezgin'le Adnan Süvari Tesisleri'ne gelip, idman öncesi teknik heyet ve futbolcularla buluştu.
Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla sohbet eden minik Ayda, daha sonra top oynayıp, fotoğraf çektirdi.
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