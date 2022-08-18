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Yaşam

İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Kastamonu İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve "Cambaz" ismini verdiği karga yavrusuna özenle bakıyor.

Özgür Alantor   | 18.08.2022
İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı kargayı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kuşa bakmaya başladı.

"Cambaz" adını verdiği karga yavrusunu elleriyle besleyen Yakar, Cambaz'ı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.

Yakar'ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.

Leyla Yakar, AA muhabirine, kısa bir zamanda Cambaz'la dostluk kurduklarını söyledi.

İş yerindeyken Cambaz'ı bulduğunu belirten Yakar, şunları dile getirdi:

"Camdan bakarken köpeğin kuşu öldürdüğünü zannettik ama baktığımızda hareket ediyordu, gittik yanına yavruyu aldık. Veterinere götürdüm. Ciddi bir yaralanmasının olmadığını söyledi ancak yavru olduğu için doğaya bıraktığım zaman uçamayacağını diğer hayvanlara yem olabileceğini söyledi. Ben de alıp bakımını üstlendim."

Büyüdükten sonra Cambaz'ı doğaya bırakacağını aktaran Yakar, "Doğadan kopmaması için sürekli dışarı çıkarıyorum. Doğada bulacağı yiyeceklerle, böceklerle beslenmesini sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Cambaz'ı çok sevdiğini ifade eden Yakar, şunları kaydetti:

"Onunla hayatım bayağı renklendi. Evde bıraktığımda bakacak kimse yok. Yavru olduğu için kendi beslenmesini sağlayamıyor. İki saatte bir sürekli olarak beslediğim için benimle geziyor. Sabahları işe getirip, akşamları tekrar eve götürüyorum. Cambaz iş yerindeyken masanın etrafında dolaşıyor. Küçük uçuş denemeleri yapıyor. Üzerimde geziniyor, bazen de masanın bir köşesinde uyuyor."

İş arkadaşlarının da Cambaz'a ilgi gösterdiğini vurgulayan Yakar, iş yerinde merak edenlerin de zaman zaman odasına geldiğini sözlerine ekledi.

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