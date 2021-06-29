Euro
10.37
Dolar
8.72
BIST 100
1,353.30
Altın
1,772.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

Mardin'in Ömerli ilçesinde itfaiye eri, su giderine sıkıştığı için kalbi duran yavru kediyi, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Osman Öksüz   | 29.06.2021
İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

Mardin

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evdeki su giderine sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su giderine sıkışan kediyi uzun uğraşlar sonunda çıkardı. Kedinin bitkin ve kalp atışlarının olmadığını fark eden bir itfaiye eri, olay yerinde kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Yeniden hayata döndürülen kediye, süt ve mama verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Rusya'da 652 ile 'en yüksek' Kovid-19 günlük ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

Bakan Karaismailoğlu: Mardin-Midyat Yolu'nu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz

Duyarlı vatandaşın CİMER’e başvurusu sonrası Mardin’deki höyük koruma altına alındı

Duyarlı vatandaşın CİMER’e başvurusu sonrası Mardin’deki höyük koruma altına alındı