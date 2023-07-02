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Tatil sonrası dönüş trafiğinde son duruma ilişkin Kırıkkale Ankara Karayolu Kayaş Mevkiinden yayındayız
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Yaşam

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sakinlik yaşanıyor.

Elif Somuncu  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatilde, vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı megakent, en sakin günlerini yaşadı.

Bayram boyunca kentte kalan İstanbullular ile turistlerin yoğunluk oluşturduğu tarihi ve turistik mekanlar, bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor.

Bayram günlerinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Sultanahmet ile Eminönü'nde gezen turistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret etti.

Vatandaşların bayramda uğrak noktalarından olan sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.

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