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Yaşam

İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü

"Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.10.2020
İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi yeşile büründü.


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