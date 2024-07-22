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Yaşam

İstanbulluları bunaltan sıcaklıklar en çok ocakbaşında çalışanları zorluyor

İstanbul'da, sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için sahilleri ve yeşil alanları tercih ederken ateş başında çalışmak zorunda kalan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar mesailerini zor şartlar altında sürdürüyor.

Zeynep Rakipoğlu, İlyas Kaçar, Alper Korkmaz, Erol Değirmenci, Şükrü Gündüz, Fatih Çağlar Demirbaş  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
İstanbulluları bunaltan sıcaklıklar en çok ocakbaşında çalışanları zorluyor

İstanbul

İstanbullular, yaklaşık 1 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yükselen nemle etkisini daha da artıran sıcak havadan şikayet ediyor.

Bunaltıcı havanın etkisini hafifletmek isteyenler ise çareyi kentin sahilleri ve plajları ile park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda arıyor.

Megakentte yüzmek isteyenler Beşiktaş'ın Aşiyan ve Arnavutköy sahillerini tercih etti.

Kimileri İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlamaya çalışırken kimileri de yeşil alanlardaki ağaç gölgelerinde oturarak vakit geçirdi.

Vatandaşlar güneşten korunmak için kafe gibi işletmeleri tercih etti. Sıcak havaya rağmen Arnavutköy sahilinde balık tutanlar ise dikkati çekti.

Serinlemek isteyen birçok kent sakini Beylikdüzü Gürpınar sahilinin yolunu tuttu. Denizden çıkanlar plajdaki şemsiyelerin altında dinlenip güneşlendi.

Üsküdar'da Salacak ve Kuzguncuk sahilleri ile ilçe meydanının, özellikle sıcağın etkisini artırdığı öğle saatlerinde sakin olduğu görüldü.

Az sayıda kişi buralardan denize girerken, yerli ve yabancı turistler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

"Suya 1 saat girmek bile rahatlatıyor"

Ailesiyle Arnavutköy'de denize giren Ömer Karaçam, sıcaktan bunaldıklarını dile getirdi.

Karaçam, "Bu sene farklı bir sıcak var. Deniz olmasa yandık. Haftada 1-2 kere geliyorum. Suya 1 saat girmek bile rahatlatıyor." dedi.

Aşiyan sahilinde denize giren Eren Samur, çok fazla nem olduğuna dikkati çekerek, "Evimiz buralara yakın. Motosikletle geliyoruz, serinlemek için denize atlayıp yüzüyoruz. Yaklaşık 10 senedir buraya geliyoruz ama 20 senedir gelen abilerimiz var. Onlarla beraber yüzüyoruz. Boğaz tehlikeli ama buranın sıkıntısını bilen insanlar için tehlike yok." diye konuştu.

Gürpınar sahiline gelen Yaşar Kutlubaş, sıcaklardan evde duramadıklarını, daha serin olduğu için deniz kenarına gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Denizde yüzen Murat Yalnız ise havanın aşırı sıcak, nem oranının da yüksek olduğunu anlatarak, serinlemek için Esenyurt'tan geldiğini kaydetti.

En çok ocakbaşında çalışan esnaf zorlandı

İstanbullular, sıcak ve nemli havayla mücadele için çeşitli çareler ararken ateş başında çalışmak zorunda olan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar bu durumdan daha çok etkilendi.

Mesailerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan esnaf, meslekleri gereğince buna alışkın olsalar da aşırı sıcağın etkisiyle zor anlar da yaşadı.

Döner ustası Raşit Kaya, sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını ancak bu duruma alıştıklarını belirterek, "Burada yanıyoruz. Dışarısı 30-35 dereceyken burası herhalde 60 derece vardır. İster istemez zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kebap ustası Hasan Demir de çocukluğundan beri çalıştığını söyledi.

Kışın sıcakta çalışmanın şans olduğunu, yazın bu durumun değiştiğini dile getiren Demir, "Ne yapayım, ekmek kavgası. Sıcak soğuk bizi dinlemez. Açık hava daha güzel. 30-35 derece diyorlar ama nemle birlikte 45 dereceyi buluyor. Burada nem yok, daha rahatım." dedi.

Demir, yanındaki bezi soğuk suyla ıslatıp serinlemeye çalıştığını ifade etti.

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