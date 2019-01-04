İstanbul'dan döndüğü köyünde istiridye mantarı yetiştiriyor

Fotoğraf:AA/Ayhan İşcen

MALATYA

Malatya'nın Darende ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karaoğuz Mahallesi'nde yaşayan Emre Özkan, 2 yıl önce aldığı kararla uzun yol sürücülüğünü bırakarak köyüne döndü.

Şehir yaşamından uzak, yüksek gelirli mantar üretimi gerçekleştiren genç çiftçi, ailesi ile aynı evde kalmanın ve hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Babasının da desteğiyle Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran ve aldığı 30 bin liralık hibeyle mantar üretim tesisi kuran Özkan, ürünlerini Malatya'nın ilçelerine ve Kahramanmaraş'a hem toptan hem de perakende satıyor.

Genç çiftçi, ayrıca evinin alt katına geleneksel yöntemlerle kurduğu alanda da mantar üretiyor.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesinin onaylanmasının ardından 30 bin lira hibe desteği aldığını ve tesisini kurduğunu belirterek, "Hibe çıktı ve bu sayede Allah burayı açmayı nasip etti. Devletimizin sayesinde oldu. Gayet memnunum. İki yıldır bu işi yapıyorum, ekmek teknemiz oldu." diye konuştu.

Düğün günü ilk hasadını topladı

Herkesin büyükşehir hevesi olduğunu ancak İstanbul gibi büyük kentlerin insanları zorladığını ifade eden Özkan, geri dönüş kararı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Orası gurbet, buraya göre zor. Kendi işimin patronu oldum. Orada herkesle samimi olamıyorsun ama ben köyüme geldim, ailemin yanındayım. Gayet memnunum, köyüm de güzel. Ben burada mutluyum. Orada insanın canı sıkılıyor, kimsen yok. Buraya geldim, proje çıkınca evlendim ve bir çocuğum var. Düğünümüzün olduğu gün ilk mantarımız çıktı ve güzel bir hasat aldık."

Devletin gençlere sağladığı imkanın çok güzel olduğunu belirten Özkan, köylerde imkanı olan akranlarına da geri dönüş yapmalarını tavsiye etti.

Muhabir: Emrah Gökmen