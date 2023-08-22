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Yaşam

İstanbul'da sıcaktan bunalanların adresi sahiller oldu

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Zeynep Rakipoğlu, Şükrü Gündüz  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
İstanbul'da sıcaktan bunalanların adresi sahiller oldu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, bazı bölgelerde artan nemle birlikte öğle saatlerinde daha fazla hissedildi.

Sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler de çareyi denizde yüzmekte ya da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda aradı.

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nı tercih etti. Beşiktaş'taki Aşiyan sahiline gelen çok sayıda İstanbullu denize girdi. Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı kişiler de sahildeki ağaçların gölgesinde dinlendi. Kimi vatandaşlar ise sahilde yürüyüş yaptı.

Denize girmek isteyenlerin bir başka adresi de Üsküdar'daki Salacak sahili oldu. Boğaz'ın serin sularında kulaç atan vatandaşlar, kayalıkların üzerinde güneşlenerek vakit geçirdi.

İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'nde ise sıcak havaya rağmen alışveriş yoğunluğunun devam ettiği gözlendi.

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