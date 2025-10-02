Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,871.63
ETH/USDT
4,381.60
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,170.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek Aşdod Limanı’ndan yayındayız
logo
Yaşam

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi.

Özgün Tiran  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

"Şu an çok büyük susuzluk var"

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, AA muhabirine, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

Kırklarelili terzi yarım asırdan fazladır elinden iğne ve ipliği düşürmüyor

İğneada'daki sel felaketine ait yeni görüntü dava dosyasına girdi

Kırklareli'nin Taşlık Göleti kuraklık nedeniyle kurudu

Kırklareli'nin Taşlık Göleti kuraklık nedeniyle kurudu
Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet