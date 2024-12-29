İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin "ufaklıktan haber var" mesajıyla paylaşım yapıldı.
Ufaklıktan haber var 👋— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 29, 2024
🦍 Yavru gorilin, @milliparklar ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam ediyor.
👉 Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak.
Başta nesli tehlike altındaki türler olmak… pic.twitter.com/05CCZHUXYK
Goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.