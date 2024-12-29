Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,406.00
BTC/USDT
95,148.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Mert Davut  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin "ufaklıktan haber var" mesajıyla paylaşım yapıldı.

Goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP Eylem Planı'nı daha gelişmiş bir bölge inşası için bir ufuk olarak görüyoruz
Pamukkale 2024'e dolu veda edecek
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt için son gün 31 Aralık

İsviçre, çocukların sosyal medyanın etkilerinden korunması konusunda ebeveynlere sorumluluk yüklüyor

Sınıfına veda görüntüleri ağlatan Suriyeli Muhammed'i arkadaşları çok özlüyor

Sınıfına veda görüntüleri ağlatan Suriyeli Muhammed'i arkadaşları çok özlüyor
Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki taşınmaz ve taşıt ilanlarıyla ilgili uyarıda bulundu

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki taşınmaz ve taşıt ilanlarıyla ilgili uyarıda bulundu
ESK piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi

ESK piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet