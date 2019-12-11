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Yaşam

İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi devam ediyor

Episkopos Sahak Maşalyan ve Başepiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi, 17 ruhani delege ve 102 sivil delegenin katılımıyla sürüyor.

Andaç Hongur   | 11.12.2019
İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi devam ediyor

İstanbul

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapılıyor.

1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patrik seçim süreci bugün sonuçlanacak.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

Ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık'ta yapıldı

Seçim iki turlu yapılıyor. 85. İstanbul Ermeni Patriğini seçecek olan ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık'ta yapıldı. 7 Aralık'ta İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oy kullanacak 17 ruhani delegenin, 8 Aralık'ta seçimin en önemli aşamalarından biri olan Ermeni cemaati kanaatlerinin temsilcisi olacak 102 sivil delegenin seçimi gerçekleştirildi.

37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için pazar sabah 08.00'den 17.00'ye kadar 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704'ü sandık başına gitti. Seçmenler, bugün yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi için kendilerini temsil edecek delegeleri belirledi.

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