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Yaşam

İsrail'in yaraladığı Filistinli Abdulmuti Türkiye'de şifa buluyor

İsrail'in 2014 yılında Filistin'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Abdulmuti'nin tedavisi İstanbul'da sürüyor.

Halis Akyıldız   | 03.04.2019
İsrail'in yaraladığı Filistinli Abdulmuti Türkiye'de şifa buluyor

İstanbul

İsrail uçaklarından 2014 yılında Filistin'in Gazze kentine atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu yüzünde ve elinde kırıklar oluşan 15 yaşındaki Filistinli Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil'in tedavisi, İstanbul'da sürüyor.

Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, çeşitli ameliyatlar geçiren torunu Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil'in tedavisi için 5 yıldır mücadele ediyor.

Filistin'de yapılan ameliyatta sağlığına kavuşamayan Abdulmuti Muhammed, İstanbul'da özel bir hastanede mart ayında altıncı kez ameliyat edildi.

"Türk devletine teşekkür ediyoruz"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Abdulmuti Selim Ebu Kmeil, savaşın devam ettiği bir günde İsrail uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu torununun ağzında, yüzünde ve elinde kırıklar oluştuğunu söyledi.

Filistin'de ilk ameliyatı yapılan torununu daha sonra Türkiye'ye getirdiğini anlatan Ebu Kmeil, çocuğun Küçükçekmece'deki bir hastanede yüzünden ve ağzından birçok ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Ebu Kmeil, "Türk devletine, Cumhurbaşkanına ve halkına bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geldiklerini ifade eden Ebu Kmeil, sadece yurt dışından gelen bir cihazın ödemesini yaptıklarını, bunun dışındaki masrafları, tedavi gördüğü hastanenin karşıladığını belirtti.

"En iyi hastaneler Türkiye'de"

Ebu Kmeil, torununun Türkiye'deki tedavisinin devam ettiğini altıncı ameliyatının yapıldığını dile getirerek, "Ara ara Gazze'ye gidip geliyoruz. Doktorlar şu an için tedavi noktasında bir şey söylemiyor. Daha dişlerinden tedavi olacak. Çok zor bir süreç, hiçbirimiz için kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi hastanelerinin Türkiye'de olduğuna vurgu yapan Ebu Kmeil, başka ülkelerdeki hastanelere gittiklerini ancak tedavi ve hizmet noktasında Türk hastaneleri kadar iyi bir yer görmediklerini sözlerine ekledi.

Abdulmuti Muhammed Ebu Kmeil de tedavinin çok uzun bir süreç olduğunu aktararak, "Ağrılarım çok olmuştu ama sabrediyordum. Hayalim tedavimin bitmesi. Filistin'deki yaralılara kapılarını açtıkları, tedavi ettikleri için Türk devletine, Başkanına, halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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