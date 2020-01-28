Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
119,642.50
Altın
1,580.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
logo
Yaşam

İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedip umre ödülü kazandılar

Hakkari'de İl Müftülüğünce açılan kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 5 işitme engelli, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle kutsal topraklara gitme hayalini gerçekleştirdi.

Sayim Harmancı   | 28.01.2020
İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedip umre ödülü kazandılar

Hakkari

Hakkari'de, işitme engellilere yönelik kursta Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 5 işitme engelli, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Müftülüğünce 4 yıl önce Merkez Belediye Camisi'nde açılan kursa katılan 7 işitme engelli, burada hem dini bilgiler edindi hem de işaret diliyle Kur'an okumayı öğrendi.

Kursta Kur'an-ı Kerim'i hatmederek umre ödülü kazanan 5 işitme engelli ise Diyanet'in desteğiyle kutsal topraklara gitme hayalini gerçekleştirdi.

Camide imamlık yapan Yasin Aşkan, gönüllü olarak kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Hazreti Muhammed'in hayatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel din bilgisi konularını işaret diliyle anlatıyor.

Aşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Diyanet İşleri Başkanlığının Kastamonu'da düzenlediği programda 15 gün, Hakkari Halk Eğitim Merkezi'nde de 6 ay işaret dili eğitimi aldıktan sonra işitme engellilere eğitim vermeye başladığını söyledi.

Engellilere yardımcı olmaya ve sosyal hayatlarını geliştirmelerine katkı sunmaya çalıştığını belirten Aşkan, "Kardeşlerimizle hasbihal etmek, sıkıntılarına çare olmak, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek tarif edilemez bir duygu. Bu güzel kardeşlerimizle 2016'dan bu yana ders işliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteğiyle ödüllendiriyor, umreye gönderiyoruz. Kutsal topraklara gidip dönen kursiyerler dini değerlere daha sıkı bağlanıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerin dini daha iyi öğrenmelerine rehberlik etmeye çalıştıklarını dile getiren Aşkan, Diyanet'in başlattığı çalışmanın bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı.

Kursiyerlerin bu sayede kutsal toprakları görme imkanına da kavuştuğunu ifade eden Aşkan, "Kardeşlerimizin çoğunun umreye gitme imkanı yoktu. Başkanlığımızın desteği sayesinde oraları görebildiler. Döndüklerinde hayatlarında büyük değişimler oldu. Şu ana kadar 5 engelli kardeşimizi umreye gönderdik. Bundan sonra da kurslarımız devam edecek." dedi.

Kursiyerlerden Veysi Aşkan da imam Aşkan aracılığıyla yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kursa başladığına işaret ederek, "Burada Kur'an öğrendim. Kurs sayesinde umreye gittim. Bize bu imkanı sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığına, hocamıza teşekkür ederim. Kabe'yi ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Peygamberimizin kabrini gördüğümde duygulandım. Derslerimiz çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedip umre ödülü kazandılar

İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedip umre ödülü kazandılar

Oğlunu duyabilmesi için 19 bin lira gerekli

Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, askeri ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

Yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar
'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu

'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu
Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor

Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor