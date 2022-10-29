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Yaşam

İranlı koleksiyoncu 15 yıldır biriktirdiği gözlüklerle dükkanını adeta müzeye çevirdi

İranlı gözlükçü, başkent Tahran’daki dükkanında yaklaşık yarım asırdır mesleğine devam ederken, 15 yıldan bu yana da gözlük koleksiyonu yapıyor.

Haydar Şahin   | 29.10.2022
İranlı koleksiyoncu 15 yıldır biriktirdiği gözlüklerle dükkanını adeta müzeye çevirdi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Cafer Muhakkik, başkent Tahran'daki bir binanın 4. katında bulunan iş yerini adeta bir gözlük müzesine dönüştürdü.

Ülkenin birçok yerinden ziyaretçiler hem rengarenk gözlük koleksiyonunu görmek hem de aynı zamanda gözlük satın almak için Mukakkik'in dükkanına uğruyor.

Güneş ve süs gözlüklerinin yanı sıra reçeteli gözlükler de satan Muhakkik, AA muhabirine yaptığı açıklamada 40 yıldan uzun süredir gözlük dükkanı işlettiğini söyledi.

Esnaflığın dışında yaklaşık 15 yıldır gözlük koleksiyonerliği yaptığını aktaran Muhakkik, koleksiyonunda 150 yıllık gözlükten günümüzde üretilen gözlüklere kadar birçok çeşit bulunduğunu belirtti.

İranlı koleksiyoncu, biriktirdiği gözlükleri satmadığını, iş yerinin duvarları ve tavanına asarak ziyaretçi ve müşterilerin görmesini sağladığını kaydetti.

Muhakkik, gençlerin ve sanatçıların gelip fotoğraf çektiğini, filmlerde kullanmak üzere gözlük kiraladığını ancak koleksiyonundaki parçaları hiçbir zaman satmadığını aktararak, "Eğer elimde aynı modelden fazla sayıda varsa satıyorum, gözlüklerimin yüzde 90’ından fazlası satılık değil." dedi.

Dükkanın müşterilerinden Ekrem Muhammedi gözlük ihtiyacı olunca buraya geldiğini belirterek, "Burada çok çeşit var, güneş gözlüğü ve tıbbi gözlüğün birçok çeşidini burada bulabiliyorum. Bazen yardıma da geldiğim oluyor." diye konuştu.

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