İranlı kadın dansçıların en büyük arzusu halka açık performans sergilemek
İran'da dans eğitmeni Büşra Hademlu’nun açtığı dans atölyesi günlük hayatın zorluklarından uzaklaşmak isteyen kadınların adresi olurken, kursiyerlerin en büyük arzusu bir gün halka açık performans sergilemek.
Tahran
Resmi anlamda dans eğitimi ve özel dans okullarının olmadığı ülkede açılan kursta, aynalı siyah duvarların önünde renkli kostümleriyle dans eden kadınların izleyicisi de yine kadınlar.
Bir apartman dairesinde açılan dans atölyesinde, bir nebze de olsa günlük hayatın stresinden uzaklaşmaya çalışan kadınlar, tüm resmi kısıtlamalara rağmen eğlenmenin yollarını arıyor.
Herhangi bir reklamı olmayan, sadece ilgi duyanların ve talep edenlerin gelip eğitim alabildiği dans merkezinde onlarca kursiyer eğitim görüyor.
Dansın neredeyse her çeşidinin öğretildiği bu kursa, dans izlemeyi seven kadınlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Yaklaşık 10 yıldır dans eğitmenliği yapan, aynı zamanda kursun kurucusu Büşra Hademlu, AA muhabirine dansın hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Atölyede, Sema ve çağdaş dans gösterileri eğitimi veriliyor
İranlı dans eğitmeni, geleneksel İran dansları, Sema ve çağdaş dans gösterileri eğitimi verdiğini ifade etti.
Kursta verdiği derslerin dışında belli zamanlarda kadınlara yönelik sahne gösterileri de düzenleyen Hademlu, işinin zevkli tarafları olduğu gibi zorlukları da olduğunu belirtti.
Hademlu ve öğrencilerinin İran Kültür ve Rehberlik Bakanlığından aldıkları izinle kurduğu gösteri grubu, geleneksel bir performatif tören olan Sema’nın yanı sıra zaman zaman çağdaş dans gösterileri de sergiliyor.
Gösterileri sahneleyen de izleyen de kadınlar
Performans grubu üyeleri ile sahneleme öncesi çalışmalarını Tahran’da devam ettirdiklerini belirten Hademlu, sadece kadınlara özel gösteri düzenleyebildiklerini, başka izleyici kabul etmediklerini aktardı.
İranlı dansçı, gösteriyi sahneleyenlerin de izleyicilerin de sadece kadınlardan oluştuğunu ifade ederek, günlük hayatın zorluklarından uzaklaşmak isteyen kadınların ders ve gösterilere ilgi gösterdiğini belirtti.
İran’da, başlı başına dans eğitimi vermek için ruhsat almanın mümkün olmadığını aktaran Hademlu, geniş bir çerçevesi olan gösteri sanatları başlığı altında aldığı ruhsat ile çalışmalarını sürdürebildiğini aktardı.
Dans eğitmeni Hademlu, sanatçıların ve izleyicilerin rahat edebilmesi için sahne veya sahne arkasında görüntü çekimine izin vermediklerini ifade etti.
İran’da dansa dair her şeyin 40 yıl öncesine dayandığını aktaran Hademlu, kendisinin ve yeni neslin İran’da dansın ne olduğunu, ne kadar ilerlediğini, ne kadar başarı elde ettiğini, ne kadar ilgi gördüğünü tasavvur etmekte zorlandığını dile getirdi.
Dans grubunun ve Hademlu’nun en büyük arzusu ise kısıtlamalar olmaksızın bir gün halka açık büyük bir sahne gösterisi düzenlemek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.