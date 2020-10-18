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Yaşam

İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla yaptığı insan ve hayvan figürlerini, oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor.

Yılmaz Kazandıoğlu,Özkan Bilgin   | 18.10.2020
İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.

İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.

Çocukluğundan beri sanatla ilgilenen Mutii, 4 yıldır Selimbey Mahallesi'nde kurduğu küçük bir atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye çalışıyor.

Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarını atölyesinde işleyerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Demire şekil vererek kendi siluetini de yapan Mutii, tasarladığı insan ve hayvan figürleri ile oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor.

"Van'da olmaktan mutluyum"

Mutii, AA muhabirine, heykeltıraşlık konusunda eğitim almadığını, 10 yıldır atık demir parçalarını farklı eserlere dönüştürmeye çalıştığını belirtti. 

Yaptığı eserleri görenlerden güzel tepkiler aldığını belirten Mutii, "İran vatandaşıyım. Çocukluğumdan beri bu sanatla ilgileniyorum. Bu işten zevk alıyorum ve yaparken yorgunluk hissetmiyorum. Eserlerimi satarak ailemi geçindiriyorum." diye konuştu.

Mutii, Van'da bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Halkı çok iyi. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Çok güzel bir şehir." dedi.

Yapmak istediği eseri önce kafasında tasarladığını anlatan Mutii, "Ne yapmak istediğime karar veriyorum. Sonra demir parçalarını buna göre şekillendiriyorum. Yaptığım işe odaklanırken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum, yorulmuyorum. Bu işi yapmayı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Van'a geldikten sonra 80 eser yaptığını aktaran Mutii, ürünlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bugüne kadar yaptığın eserlerle Van'da 3, Erbil'de 6 sergi açtım. Van'da sergimde bana Yabancılar Şube Müdürlüğü destek oldu. Araba parçaları pahalı olmasına rağmen satın alıp heykel yapmak için kullanıyorum."sözlerine yer verdi.

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