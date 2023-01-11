Irak'ta marangozluğu erkeklerin tekelinden çıkaran genç kadın mesleğinde iddialı
Irak'ta daha çok erkeklerle özdeşleştirilen marangozluğa çocukluktan itibaren ilgi duyan Nur Cenabi, bu mesleği üç yıldır kendi atölyesinde profesyonelce sürdürüyor.
Bağdat
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1993'te doğan 4 çocuk annesi Nur Cenabi, günün önemli bölümünü atölyesinde testereler, çiviler ve kol gücü gerektiren diğer marangozluk ekipmanlarını kullanarak geçiriyor.
Yıpranmış sandalye, koltuklar ve ahşap malzemeleri tamir eden Cenabi, müşterilerinin özel isteği üzerine koltuk takımları da yapıyor.
Iraklı genç kadın, işlerini sosyal medya üzerinden 90 bini aşan takipçisiyle paylaşıyor.
Cenabi'nin Bağdat'ın güneyinde yer alan mütevazı atölyesinde kendisine yardım eden genç işçiler de bulunuyor.
"Kozmetik ya da makyaj uzmanlığı gibi alanlara ilgim yok"
AA muhabirine konuşan Cenabi, Irak'ta profesyonel olarak marangozluk yapan "tek kadın" olduğunu söyledi.
Çocukluktan beri marangoz atölyeleri ve inşaatla ilgili dükkanlara merak duyduğunu belirten Cenabi, "Benim kozmetik ya da makyaj uzmanlığı gibi alanlara ilgim yok. Küçük yaşta bir çivinin nasıl çakıldığını ve tornavidanın nasıl kullanıldığını öğrenmiştim. Bu tür aletlere hep ilgim olmuştu. Evde televizyon masası yapımı ya da koltuk takımı tamiri gibi işleri ben görürdüm." dedi.
Evde ailesi ve akrabaları için yaptığı işlerle tecrübe kazandığını aktaran Cenabi, "Bu işi iyi şekilde yaptığımı görünce 27 yaşında marangoz olmaya karar verdim." diye konuştu.
Eleştirilere maruz kalsa da işini severek yaptığını vurgulayan Iraklı kadın marangoz, şöyle devam etti:
"Bir kadının kolay şekilde yapamayacağı bu işleri ben yapabiliyorum. Yeteneğime ve işime güvenim var. Bu işe atılmaya karar verdiğimde kendimde bir eksiklik olmadığını biliyordum. Zamanla marangozluk mesleğinin bilmediğim yanlarını da çözdüm. Müşterilerle kurduğum iletişimin de olumlu etkileri oluyor.”
"Müşterilerimin çoğu kadın"
Cenabi, Irak'ın ataerkil toplum yapısına sahip olduğunu, bu nedenle ilk başlarda biraz sorun yaşasa da zamanla bunların aşıldığını ifade etti.
Şu an erkek müşterileri de olduğunu söyleyen Cenabi, "Müşterilerimin çoğu ise kadın. Kadınlar, sosyal medyadaki sayfamdan sergilediğim işlerin ne kadar temiz olduğunu görüyor ve işime güvendikleri için tereddütsüz bana geliyor. Bazı kadın müşterilerim istedikleri işi başarılı şekilde tamamlayacağıma dair kocalarıyla iddiaya bile giriyor." dedi.
Irak'ta marangozluğu erkeklerin tekelinden çıkaran genç kadın mesleğinde iddialı.
Ülkesinde marangozluğun 30 yıl önce geliştirilen birtakım modeller üzerinden sürdürüldüğünü kaydeden Cenabi, bazı yenilikler katarak işinde ilerlemek istediğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.