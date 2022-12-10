Irak'ta Erbilli çiftçiler, özenle hazırladıkları nar sirkesini sofralara ulaştırıyor
Irak’ın Erbil kentindeki çiftçiler, uzun ve meşakkatli uğraşları sonrası tadıyla öne çıkan nar sirkesini sofralara ulaştırıyor.
Erbil
Bölgede önceleri geleneksel yöntemlerle hasat edilen narlar, artık makineler sayesinde daha hızlı hasat ediliyor. Narları özenle bahçelerinden toplayan çiftçiler, bunu geleneksel yöntemlerle işleyerek, nar suyu veya sirke olarak satışa sunuyor.
Erbil'in nar sirkesinin bölgede en çok tercih edilen sirkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.
"Günlük 20 ila 30 ton narı şerbet haline getiriyoruz"
Erbil'in Harir ilçesinde nar bahçesi sahibi Kameran Sabah Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi narların olgunlaşmasıyla toplanan narların işlenmesi için yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirterek, "Vatandaşlar nar suyu ve sirkesine yoğun talep gösteriyor. Özellikle sirkeye olan rağbet daha fazla." dedi.
Makineler sayesinde artık işlerinin daha kolaylaştığını aktaran Ali, "Günlük 20 ila 30 ton narı şerbet haline getiriyoruz. Makineler saatte 3 ton narın suyunu sıkabiliyor. Vatandaşlar narlarını bize getirir, biz de son aşamaya kadar bu narı işleriz. Bir kısmı şerbet olarak kullanılırken, bir kısmı da sirke yapılıyor. Nardan arta kalan posa da hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Çünkü bu sene kuraklık nedeniyle vatandaşlar hayvanlara yem bulmakta zorlanıyordu. Bu da bu yönüyle fayda sağlıyor." diye konuştu.
Narın tatlı, ekşi ve mayhoş çeşitlerinin bulunduğuna değinen Ali, bu yıl bölgede Halepçe ve Şehrezor narının rekoltesinin yüksek olduğunu kaydetti.
Yağışa bağlı olarak nar üretiminin de arttığını vurgulayan Ali, "50 kilo narda 20 litre su elde edilir. Mesela geçen sene 300 ton nar elde ederken, bu sene bu 200 ton ile sınırlı kaldı." bilgisini paylaştı.
"Doğal sirke 10 yıl dayanabilir"
İlçede 20 yıldır nar sirkesi yapan Halise Sıddık da geleneksel yöntemlerle yaptıkları işlemlerde, kullandıkları kazanların yanmaması için dışını çamurla sıvadıklarını söyledi.
Büyük bir titizlikle çalıştıklarını anlatan Sıddık,"Bu kazanlar 10 saat boyunca kaynamalı ve karıştırılmalı. Bu sürecin sonunda nar sirkesi elde ediliyor. Sirke için iki farklı tatta nar oluyor. Bizim bölgemizin narı ekşi olduğu için sirke daha da kıvamlı ve lezzetli oluyor. Halepçe narı tatlı olduğu için ekşiye göre daha normal bir lezzet sunuyor. Doğal sirke 10 yıl bile dayanabilir ancak çabuk bozulanların doğal olmadığı hemen ortaya çıkar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.