Iraklı 11 yaşındaki Bana, Türkiye'de sağlığına kavuştu
Irak'ta sedef hastalığıyla mücadele eden ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşayan 11 yaşındaki Bana Asaad, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavi edildi.
İzmir
Irak'ta sedef hastalığıyla mücadele eden ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşayan 11 yaşındaki Bana Asaad, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavi edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Asaad'ın ailesi, çocuklarının 6 aylıkken başlayan sedef hastalığının ilerlemesi nedeniyle tedavi arayışına başladı.
Buradaki tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle ülke dışında Bana’ya şifa arayan aile, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Deri Hastalıkları Bölümüne ulaştı.
Bana’nın ilk tedavisinde, vücudunun büyük bir bölümünde sedef hastalığı nedeniyle yaralar oluştuğu, enfeksiyon kaptığı, ayakta durmakta zorluk çektiği ve beslenme yetersizliği nedeniyle önemli oranda kilo kaybettiği tespit edildi.
DEÜ Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Özlem Özbahçıvan’ın takibinde tedavisine başlanan Bana, sedef hastalığının oluşturduğu yaralardan kurtuldu, uygulanan fizik tedavi ile yeniden hareket etmeye başlayarak sağlığına kavuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen küçük kız, "Sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyordum, hiçbir şey yapamıyordum, şimdi çok iyiyim. Dışarı çıkmak istiyorum, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Beni burada tedavi ettikleri için hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Özlem Özbahçıvan, küçük kızın bir süre sonra taburcu edileceğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Hastanemizin diğer bölümlerinin desteğiyle henüz 11 yaşında olan Bana, uyguladığımız tedavilere yanıt verdi. Kan tablosundaki bozukluklar düzeldi, ateşi düştü, kilosunu toparlamaya başladı. Bizi artık gülerek ve mutlu bir şekilde karşılıyor. Fizik tedavi ile birlikte eklemlerini, ellerini, bacak açıklıklarını biraz daha rahat kullanabiliyor. Taburculuk aşamasına doğru ilerliyoruz, Bana’yı her zaman takip etmeye, izlemeye devam edeceğiz."
Bana Asaad’ın tedavi sürecinde yetkililerden bilgi alan ve hastanın sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip hastanede, insanlığa şifa olmaya devam edeceklerini aktardı.
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