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Yaşam

İnsanların kışın daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Bir araştırmada, insanların kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceği ortaya konuldu.

Mehmet Alaca   | 17.02.2023
İnsanların kışın daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanlarından oluşan bir ekip, uyku testlerinden geçmiş, uyku zorluğu çeken 292 hastayı araştırma kapsamında değerlendirmeye aldı.

Çalar saat olmadan özel bir laboratuvarda doğal şekilde uyumaları istenen hastaların uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesi ve türü de izlendi.

Uykuyu etkileyen ilaç kullananlar, teknik hatalar ve ilk REM aşamasını atlamış olabilecek kişilerin hariç tutulmasının ardından 188 hasta ile araştırmaya devam edildi.

Gözlemlerin sonunda uyku bozukluğu yaşayan kişilerde dahi hastaların kışın yaza nazaran beyin aktivitelerinin arttığı ve rüya görebildiği REM uykusunu daha uzun aldıkları ve sonbaharda daha az derin uyudukları görüldü.

Mevsim, uykuyu etkiliyor

Araştırma, insanların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları gerekebileceğini gösteriyor.

Almanya'daki St Hedwig Hastanesinde görevli, çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Dieter Kunz, "Mevsimsellik, gezegendeki her canlıda mevcut." diyerek, toplumların genel olarak uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlaması veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Sonuçların uyku sorunu olmayan kişilerde doğrulanması gerektiğini kabul eden araştırmacılar, sağlıklı bir toplumda mevsimsel değişikliklerin daha da fazla olabileceğini düşünüyor.

Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" adlı dergide yayımlandı.

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