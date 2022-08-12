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Yaşam

İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek

İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek.

Fatih Erel   | 12.08.2022
İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek

İstanbul

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.

Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.


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