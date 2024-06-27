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Yaşam

İlmek ilmek işlediği Filistin temalı ürünlerle Gazze'ye destek oluyor

Mardin'de yaşayan Zehra Vural, evinde Filistin temalı ürettiği bileklik, çanta gibi ürünlerden elde ettiği gelirle İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere destek veriyor.

Halil İbrahim Sincar  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
İlmek ilmek işlediği Filistin temalı ürünlerle Gazze'ye destek oluyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Vural, hobi olarak başladığı el işi ürünleriyle Gazze'de yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara destek oluyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Vural, AA muhabirine, eğitim almadan hobi olarak yaptığı el işi ürünlerinlerini artık Filistin temasıyla yaptığını aktardı. Vural, sosyal medyada, İHH'nin hayır çarşıları ve düzenlenen kermeslerde sattığı ürünlerinin gelirinin tamamını Filistin'e gönderdiğini belirtti.

Vural, "Karpuz diliminden broş, anahtarlık yapıyorum, Filistin bayrağı temalı çanta örüyorum. Alçı taşından yapılmış anahtarlıklar boyuyorum. Örgü bileklikler yapıyorum. Gelirini Kızılay ve İHH üzerinden Filistin'e göndermeye çalışıyorum." dedi.

Filistin'deki Müslümanların mücadelesini görünce evde boş oturmak yerine bir şeyler yapmak istediğini anlatan Vural, destekle farkındalık da oluşturmayı amaçladığını belirtti.

İsrail'in saldırıları ile özellikle kadın ve çocukların çok acı çektiğini belirten Vural, şunları söyledi:

"Müslümanlar orada zulüm yaşıyor. Orada aynı zamanda ilk kıblemiz var. Bu yüzden bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşündüm. Toplumda herkesin bir şeyler yapması lazım. Yeteneğim vardı, bunları yapabildim. Elimden geleni yaptım. Hiç kimse bu konuda sessiz kalmamalı. Evlerimizde oturuyoruz, elimiz oraya uzanamıyor evet ama oturduğumuz yerden İsrail ürünlerini boykot edebiliriz ya da bu şekilde onlara maddi yönden destekte sağlayabiliriz. İsrail, Filistin'i haritadan silmeye çalıştı, bayrağını yasakladı. Şu anda görüyoruz dünyanın her yerinde Filistin'e çok güzel destekler var. Filistin'i yok etmek için çalışıyorlardı ama bütün dünya Filistinli oldu."

Vural'ın 8 yaşındaki Kızı Hatice Sude Vural da annesine ürünlerin yapımında yardım ettiğini belirterek, "Oradaki çocukları öldürdükleri için çok üzülüyorum. O yüzden anneme yardım ediyorum. Aynı zamanda kumbaramda para biriktiriyorum. Onu da Filistin'e göndereceğim." dedi.

"Gazze'deki mazlum insanlara destek olmaya çalıyoruz"

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ise bağışları Türk Kızılay aracılığı ile Gazze'ye ulaştırdıklarını söyleyerek,"Zehra Hanım'ın örnek davranışı bizleri çok duygulandırdı. El emeği ile ördüğü ürünleri satıp elde ettiği yardımı bize teslim etti." ifadelerini kullandı.

Mardin İHH Kadın Birimi Başkanı Sümeyye Güneş de Vural'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı günden beri Filistin temalı ürünler yaptığını belirtti.

El emeği çanta, bileklik, kolye ve broş gibi ürünlerin satışını yaparak gelirini Gazze'ye ulaştırdıklarını ifade eden Güneş, "'Ben evimde oturup ne yapabilirim, bu kanayan yaraya merhem olabilmek için elimden ne gelir?' diye düşünen birçok ev kadının bir örneği Zehra Hanım. İhtiyaç ve talep oldukça bu ürünlerden yapıyor. Biz de satışını yaparak Gazze'deki mazlum insanlara destek olmaya çalıyoruz. Zehra Hanım bu konuda çok güzel bir örnek." diye konuştu.

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