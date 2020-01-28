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Yaşam

İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

İsmail Hakkı Demir   | 28.01.2020
İlkokul öğrencisi iki kardeş karne harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Yunus Emre Ortaokul 5. sınıf öğrencisi İlker Zübeyir Kurt ve Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İrem Kurt kardeşler, karne harçlıkları 120 lirayı depremzedelere göndermek istedi.

AFAD'ı ziyaret eden kardeşler, zarfa koyduklarını harçlıklarını depremzedelere verilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'a teslim etti.

Öğrenci kardeşlerin bu duyarlı davranışını tebrik eden Coşkun, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

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