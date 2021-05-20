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Yaşam

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor

Doğu Karadeniz'de ilkbaharla yeşeren çayırların uçsuz bucaksız ormanlarla bütünleştiği yaylalar, görsel şölen sunuyor.

Gültekin Yetgin   | 20.05.2021
İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor

Giresun

Yaylaların yeşil çayırları ve açan çiçekleri doğanın uyanışının tüm güzelliğini sergiliyor.

Uçsuz bucaksız ladin ve köknar ormanları ile buluşan çayırlar adeta bir tablo gibi yeşilin her tonunu gözler önüne seriyor.

Açan mor ve sarı renkli orman gülleriyle ayrı güzelliğe bürünen Doğu Karadeniz yaylaları, temiz havasıyla da ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

Giresun'un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları da yüksek tepelerinde kar olmasına rağmen yeşilin tonlarına bürünmüş durumda. Doğada huzur bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu yaylalar, Kovid-19 salgını nedeniyle ilkbaharda sessiz kaldı.

Doğa harikası yaylalar, kontrollü normalleşmeyle birlikte tabiatın uyanışına şahit olmak isteyenleri ağırlayacağı günleri bekliyor.

Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, kentin yaylarında doğanın canlanmasıyla insanların içini rahatlatacak görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Yeşilin, mavinin ve beyazın farklı tonlarını şu anda yaylalarda görmenin mümkün olduğunu ifade eden Gürgenci, "Yaylalarda tepelerin bazı bölümleri hala beyaz karlar altında. Çayırlar ise yeşile bürünmüş, gökyüzünün maviliği ise burada bir başka. Üç rengin iç içe geçtiği bir tabiat güzelliğini görmek mümkün." dedi.

Gürgenci, Giresun yaylalarının ziyaretçilerin gözlerini hoş tutacak birçok güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu görsel şölene kontrollü normalleşmeyle insanların tekrar kavuşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.


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İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor

İlkbaharla yeşilin tonlarına bürünen Doğu Karadeniz yaylaları büyülüyor