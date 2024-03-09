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Yaşam

İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi

Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Cüneyt Çelik, Özgen Beşli  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
İlkbaharda beyaza bürünen Kars'ta tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi Fotoğraf: Özgen Beşli/AA

Kars

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen doğada tilkiler kar üstünde yiyecek arayışını sürdürdü.

Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışırken kameralarla kaydedildi.

Kağızman-Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.

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