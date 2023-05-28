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Yaşam

İlk kez oy kullanmaya "can dostuyla" geldi

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa ilk kez giden 18 yaşındaki seçmen, oy kullanmaya "can dostum" dediği köpeğiyle geldi.

Sinan Özmüş, Ayşe Yıldız  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
İlk kez oy kullanmaya "can dostuyla" geldi Fotoğraf:Ayşe Yıldız/AA

Antalya

İlk kez oy kullanacağı Barbaros İlkokuluna annesi ve "Mia" isimli köpeğiyle gelen İrem Ayşe Bazoğlu, ilgi çekti.

Kucağında taşıdığı köpeği ile sandığa oyuna atan Bazoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk tur seçiminde 18 yaşına basmasına 4 gün kaldığı için oy kullanamadığını ifade eden Bazoğlu, "Oyumu kullanmak bu seçime nasip oldu. Köpeğimizi yürüyüşe de çıkarmış olduk. Evimiz zaten buraya yakın. Oy kullandığım için birazcık heyecanlıyım ama mutluyum." dedi.

Anne Nurşen Kurtuluş ise kızı oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah vatanımıza millet hayırlı uğurlu olsun. Her şey güzel olsun." dedi.

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