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Yaşam

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Özgür Alantor  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede sis zaman zaman dağıldı.

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