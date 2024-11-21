Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.
Kastamonu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.
Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede sis zaman zaman dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.