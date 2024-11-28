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Yaşam

Ilgaz Dağı'nda karla kaplı ormanlara güneş eşlik etti

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası güneş parladı, oluşan manzara dron ile görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Ilgaz Dağı'nda karla kaplı ormanlara güneş eşlik etti Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı Bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

Kar yağışı ile birlikte beyaza örtüyle kaplanan çam ağaçları, masmavi gökyüzünde güneşle birlikte güzel manzara oluşturdu.

Karla kaplı ağaçlar ve tepedeki güneş, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

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