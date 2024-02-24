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Yaşam

Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.

Özgür Alantor  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kastamonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

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