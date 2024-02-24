Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.
Kastamonu
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.
🎥Doğadaki gözlerimiz, foto kapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın zenginliklerini gözler önüne seriyor.— Milli Parklar (@milliparklar) February 24, 2024
“Yaşat-Koru-Sev”@dkmpbolge10 pic.twitter.com/nS3QCqVKBp
Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.
Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.