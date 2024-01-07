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Yaşam

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Özgür Alantor  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Balıkesir'den Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen Eyüp Çayır, AA muhabirine, "Kaymaya, eğlenmeye geldik. Şu an deneme aşamasındayız, yeni öğreniyoruz. Eğlenceli, gayet güzel ve keyifli bir yer. Ilgaz'a daha önce hiç gelmemiştim, ilk kez geldim. Yakınımızda Uludağ var, Uludağ'a çıkmak nasip olmadı ama buraya oldu. İlk kez kış turizmi yapıyorum, gayet hoşuma gitti." dedi.

Berat Dökmeci de "Ankara'dan geliyorum. Dört yaşımdan beri bu sporla ilgileniyorum. Güzel bir yer, çok zevkli bir spor, herkese buraya gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

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