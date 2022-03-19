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Yaşam

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırladı.

Özgür Alantor   | 19.03.2022
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Burcu Eski, AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiğini belirterek, "Buradaki ilk günüm ve kayak yapmayı öğreniyorum. Biraz yorucu ve zor ama Ilgaz'ın çok güzel bir doğası ve havası var. Doğa harikası bir yer. Herkesin buraya gelmesini ve kayak yapmanın tadını tatmasını tavsiye ediyorum. İlk kez geliyorum ama bundan sonra sık sık geleceğim." dedi.

Sami Kaçın ise kayak merkezini çok beğendiğini dile getirerek, "Ailemle birlikte gezmeye geldik, herkese tavsiye ederim gelmesini. Romantik çiftlerin eğlenebilecekleri bir yer. Hem kızakla hem de kayakla kayarak insanlar güzel vakit geçiriyor." diye konuştu.


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