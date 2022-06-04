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Yaşam

Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor

Iğdırlı öğretmen Ayvaz Nart, doğaya dikkati çekmek için topladığı atık metallerle çeşitli hayvan figürleri yapıyor.

Hüseyin Yıldız   | 04.06.2022
Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan resim öğretmeni Nart, yıllar önce sanayide çalışan öğrencilerinden metal kaynağı yapmayı öğrenince metal malzemeler kullanarak çeşitli figürler tasarladı.

Yaptığı işi zamanla hobi haline getiren Nart'ın çalışmalarından haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul idaresi, genç öğretmenin çalışmalarına destek verdi.

Kentteki okullardan çıkan atık metallerden çeşitli hayvan figürleri yapan Ayvaz öğretmen, çalışmalarıyla hem çevre kirliliği hem de doğadaki hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Öğretmen Ayvaz Nart, AA muhabirine, amacının çöpe atılan malzemelerin atık olmadığını, her şekilde geri dönüştürülebileceğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.

Atıkların toplanıp fabrikada geri dönüştürülebildiği gibi çeşitli çalışmalarda da kullanılabileceğini belirten Nart, "Bir öğretmen olarak atıkların temelinde insanların olduğunu düşünerek, öğrencileri, çocukları bu işe dahil edip o atık malzemeleri sanat eserine dönüştürmek amacıyla çalışmalar yapıyorum." dedi.

Nart, atık metalleri kullanarak genellikle kuş, balık, arı, sinek gibi canlıların figürlerini yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Resim öğretmenliği bölümünü okudum ama çocukluğumdan beri bir el yeteneğimin olduğunu bildiğim için bu işi nasıl yapabilirim, çevreye nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm ve buna yoğunlaştım. İlk etapta sanayide çalışan öğrencilerimle küçük çaplı çalışmalara başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul idaremizin desteğiyle de kaynak makinesi ve diğer araç gereçler alındı. Yaptığımız çalışmaları görenler de ilgi gösteriyor."

Ortaya çıkan çalışmaları yıl sonunda şehir merkezinde sergileyeceklerini anlatan Nart, "Topluma da bu bilinci yavaş yavaş aktaracağız. Bazı parçalar günlük hayatta birçok kişinin çöpe attığı parçalardır, bu parçaların bir araya getirilip esere dönüştüğünü insanların görmesini istiyoruz." diye konuştu.

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