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Yaşam

Iğdır'daki yer yer karla kaplı Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, kentte etkili olan kar yağışıyla yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Hüseyin Yıldız  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Iğdır'daki yer yer karla kaplı Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Tuzluca ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla bir kısmı karla kaplanan Gökkuşağı Tepeleri, Anadolu Ajansı ekibince dron ile havadan görüntülendi. Tepelerin karlı manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

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